Calciomercato Napoli, preso il sostituto di Kim: domani le visite mediche

Calciomercato Napoli, acquistato Natan dal Bragantino

C’è l’ok del Bragantino: Natan giocherà nel Napoli. Il calciatore, già in volo per l’Italia, si sottoporrà alle visite mediche nella giornata di domenica. Il brasiliano, classe 2001, avrà il compito di non far sentire la mancanza di Kim, passato al Bayern Monaco, al centro della difesa partenopea.

Natan, le cifre dell’affare

Per Natan il Napoli pagherà 10 milioni più bonus al Bragantino. Il calciatore, invece, firmerà un contratto quinquennale da 1,1 milione di euro, più eventuali bonus, a stagione. Domani il brasiliano arriverà in Italia per le visite e la firma del contratto, prima di mettersi a disposizione di Rudi Garcia, che finalmente potrà disporre del rinforzo richiesto nel reperto difensivo.