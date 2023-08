Calciomercato Roma, prima offerta per l’attaccante

Presentata l'offerta per Arnautovic

Continua la caccia all’attaccante per la Roma, che sembra aver puntato tutto su Arnautovic. Le piste sondate per Morata e Marcos Leonardo restano vive, seppur complicate, ma la Roma si cautela cercando con forza l’attaccante del Bologna che ha già accettato il trasferimento nella Capitale.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro, rispedita al mittente dalla società emiliana. Il Bologna chiede 10 milioni di euro per il 34enne austriaco. La distanza, però, non è incolmabile e la Roma potrebbe puntare su eventuali bonus per avvicinarsi alle richieste del club emiliano.