De Rossi a Rai Sport: “Non possiamo commettere errori. Dobbiamo essere solidi e perfetti”

De Rossi a poche ore dalla gara contro il Leverkusen ha spiegato come si può affrontare nella maniera migliore possibile il match per passare il turno

Daniele De Rossi questa sera si gioca con la Roma la possibilità con una rimonta di accedere alla finale di Europa League, il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” riguardo alla gara di Leverkusen, ecco le sue dichiarazioni.

De Rossi a Rai Sport: “All’andata abbiamo avuto le nostre occasioni. Un gol potrebbe metterci in difficoltà”

“Il Bayer Leverkusen ha un allenatore e dei giocatori che hanno una mentalità ben precisa e hanno lavorato tanto per arrivare a questo punto di consapevolezza, è un po’ il percorso che stiamo cercando di iniziare anche noi. Giocheranno la loro partita e proveranno a vincerla, un gol potrebbe metterci in difficoltà. Noi però cercheremo di approfittarne, anche noi dobbiamo attaccare e fare gol, all’andata abbiamo avuto le nostre occasioni e non è detto che ne avremo di meno al ritorno”.

Cosa vi ha insegnato la gara d’andata? Come si può affrontare in maniera più efficace?

“Ci ha insegnato tre cose: sullo 0-0 siamo stati nettamente in partita e siamo stati all’altezza di una squadra che è considerata tra le più forti al mondo, non possiamo e dobbiamo commettere errori, dato che a questi livello si pagano tanto. Inoltre anche se dovessimo andare sotto dovremo essere più solidi, se perdiamo le distanze diventa difficile recuperare palla. Dobbiamo essere praticamente perfetti, dobbiamo preparare una partita di calcio fatta bene e cercare di mettere in campo tanta attenzione perché la solidità in campo fa la differenza”.