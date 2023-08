AZ Alkmaar-Bologna, Arnautovic non convocato | Buone notizie per la Roma?

Marko Arnautovic continua ancora a far discutere. L’attaccante ex Inter è al centro del mercato visto che il calciatore piace molto alla Roma di Mourinho, che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Belotti e che visto il costo accessibile ha superato le gerarchie considerate le difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata.

Calciomercato Roma, tutto su Arnautovic

Il Bologna ha da tempo dichiarato il calciatore incedibile, visti anche i mugugni di Thiago Motta, che ha chiesto nuovi rinforzi sul mercato, anche se il calciatore potrebbe decidere di accettare l’offerta giallorossa, considerato l’ultimo grande treno dal calciatore. E proprio il calciatore, secondo quanto riportato da Laroma24.it non sarebbe stato convocato per l’amichevole contro l’AZ Alkmaar per un affaticamento al flessore sinistro.