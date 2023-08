Calciomercato Roma, Arnautovic obiettivo numero uno di Tiago Pinto

Dopo il no di Morata, l’obiettivo principale della Roma per l’attacco ora è diventato Marko Arnautovic, centravanti del Bologna. Secondo quanto svelato da La Repubblica, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo verbale con l’austriaco sin da inizio luglio, poiché in quei giorni, Arnautovic si era segretamente recato nella Capitale ufficialmente per godersi le vacanze a Roma, ma in realtà c’è stato un contatto con il club giallorosso.

Calciomercato Roma, i giallorossi si fiondano sull’attaccante

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha tentato di ottenere il calciatore in prestito, ma il Bologna ha rifiutato questa opzione. Nonostante ciò, la Roma sembra essere disposta a investire nell’acquisto di Arnautovic, offrendo una cifra che si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro.