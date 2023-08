Morata: “La Roma non è un’opzione. Resto grato a Mourinho”

Intervistato da TUDN, Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato di un possibile trasferimento in Italia visto che il calciatore piace sia a Roma e Inter. E proprio di questo ha parlato l’ex calciatore della Juventus.

Calciomercato Roma, Morata dice la sua

“Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato. Al momento la Roma non è un’opzione, non è nella mia testa. Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio“.