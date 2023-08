Calciomercato Juventus, si pensa alla rescissione: l’attaccante verso la Turchia

La Juventus continua a lavorare sul mercato per cercare di migliorare la rosa il più possibile. Giuntoli, nuovo ds bianconero, non ha solo il compito di trovare colpi di mercato ma anche quello di sfoltire la squadra dai giocatori, ormai, fuori dal progetto. Tanti sono i nomi per cui si dovranno fare delle valutazioni ed uno di questi è Marko Pjaca.

Calciomercato Juventus, Pjaca in uscita

Marko Pjaca potrebbe rescindere il contratto con la Juventus o comunque i bianconeri trovare una soluzione di comune accordo. Il calciatore potrebbe far ritorno in patria ma viene seguito anche dalla Dinamo Kiev e da un paio di club della Turchia.