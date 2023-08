Calciomercato Juventus, il centrocampista vola in Francia | Le ultime

Calciomercato Juventus, Zakaria ad un passo dal Monaco

Denis Zakaria è vicinissimo al passaggio al Monaco. A riportare la notizia è SportMediaset che ha parlato di un accordo raggiunto tra il club bianconero e quello monegasco per il trasferimento del centrocampista svizzero, arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 dal Borussia Mönchengladbach. Quindi, dopo la cessione di Arthur alla Fiorentina, la società bianconera è pronta a mettere a segno un altro colpo in uscita.

Le cifre dell’accordo tra Juventus e Monaco si aggirano intorno ai 20 milioni di euro per il passaggio di Zakaria a titolo definitivo. Il calciatore, dunque, è pronto ad intraprendere la nuova avventura in Francia per riscattarsi dopo le due esperienze non esaltanti con Juventus, prima, e Chelsea, poi.