Inghilterra-Brasile, probabili formazioni e dove vederla

Amichevole di lusso a Wembley tra Inghilterra e Brasile, sabato alle 21. La nazionale inglese ha chiuso il gruppo di qualificazione a UEFA Euro 2024 con un pareggio contro la Macedonia del Nord. Non un buon periodo, invece, per la Seleçao, reduce tra sconfitte consecutive, che, al momento, potrebbero compromettere il cammino verso i Mondiali 2026. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Inghilterra-Brasile, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka. CT. Southgate.

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Douglas Luiz, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior. CT. Dorival Júnior.