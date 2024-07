Inghilterra-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla

L’Inghilterra ha visto i fantasmi dell’eliminazione contro la Slovacchia ma Bellingham ha evitato qualsiasi discussione allo scadere. La Svizzera è arrivata ai quarti di finale degli Europei per la seconda volta di fila dopo EURO 2020 e sogna di battere gli inglesi per giocarsi la semifinale. Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay sabato 6 luglio alle ore 18.

Probabili formazioni Inghilterra-Svizzera

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. Ct. Yakin