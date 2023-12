Tutto facile per i nerazzurri di Inzaghi che chiudono la pratica contro l’Udinese già nel primo tempo e tornano primi in classifica. L’Inter domina dall’inizio alla fine e nei primi 45′ è già in vantaggio 3-0 grazie ai gol di Calhanoglu(su calcio di rigore), Dimarco e Thuram, che da due passi deve solo spingerla in porta e battere Silvestri.

Secondo tempo ancora in scioltezza per i nerazzurri che nel finale siglano il 4-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez all’84’ e pensano alla Champions League con una qualificazione già in tasca.

Tabellino:

INTER: Sommer Y. (Portiere), Bisseck Y., Acerbi F., Bastoni A. (dal 11′ st Carlos Augusto), Darmian M., Barella N., Calhanoglu H. (dal 26′ st Asllani K.), Mkhitaryan H. (dal 34′ st Sensi S.), Dimarco F. (dal 26′ st Cuadrado J.), Thuram M. (dal 11′ st Arnautovic M.), Martinez La.. A disposizione: Agoume L., Audero E. (Portiere), Di Gennaro R. (Portiere), Frattesi D., Klaassen D., Sanchez A., Stabile G. Allenatore: Inzaghi S..

UDINESE: Silvestri M. (Portiere), Ferreira J., Kabasele C., Perez N., Ebosele F. (dal 17′ st Kristensen T.), Samardzic L. (dal 17′ st Lovric S.), Walace, Payero M. (dal 41′ st Zarraga O.), Zemura J. (dal 41′ st Ehizibue K.), Pereyra R., Lucca L. (dal 30′ st Thauvin F.). A disposizione: Ake M., Camara E., Guessand A., Kamara H., Masina A., Okoye M. (Portiere), Padelli D. (Portiere), Pafundi S., Quina D., Tikvic A. Allenatore: Cioffi G..

Reti: al 37′ pt Calhanoglu H. (Inter) , al 42′ pt Dimarco F. (Inter) , al 44′ pt Thuram M. (Inter) , al 39′ st Martinez La. (Inter) .

Ammonizioni: al 36′ pt Inzaghi S. (Inter) al 13′ pt Ferreira J. (Udinese), al 35′ st Cioffi G. (Udinese).