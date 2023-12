Sfida importante per i nerazzurri, impegnati questa sera contro l’Udinese. Pochi dubbi per Inzaghi. Nuova occasione per Bisseck con Acerbi e Bastoni in difesa. Centrocampo affidato ai titolarissimi Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, sostenuti da Dimarco e Darmian, che dovrebbe avere la meglio su Cuadrado per una maglia dal 1′. In avanti la solita coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez. Tra i pali c’è Sommer. Cioffi opta per il 3-5-1-1. Ferreira, Kabasele e Perez a comporre il trio di difesa, davanti a Silvestri. Centrocampo con Samardzic, Walace e Payero, con Ebosele e Zemura sulle corsie laterali. Panchina per Lovric. Data l’assenza di Success, fuori per infortunio, l’attacco sarà ancora affidato a Lucca, con Pereyra alle sue spalle.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi