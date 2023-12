Inter in campo contro l’Udinese, obiettivo i tre punti e tornare in vetta alla classifica rispondendo alla Juve vittoriosa nell’anticipo col Napoli. Inzaghi punta in attacco sulla coppia Lautaro Martinez-Thuram, in difesa il reparto vedrà Darmian-Acerbi e Carlos Augusto a comporre i tre di difesa.

Le formazioni di Inter-Udinese

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Carlos Augusto, Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Probabile formazione Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Lucca. All. Cioffi.