Salernitana e Bologna scenderanno in campo alle ore 18 di domenica. Il turno precedente non ha sorriso ad entrambe: la squadra di Inzaghi arriva alla sfida dalla netta sconfitta subita a Firenze per 3-0; la squadra di Motta invece, ci arriva con la beffa subita a Lecce nel finale. I campani sono alla disperata ricerca di punti visto l’ultimo posto occupato momentaneamente in classifica; gli emiliani invece, vogliono continuare a inseguire il sogno Europa centrando una vittoria.

Dove vederla:

Il match, in programma domenica alle 18 alo Stadio Arechi, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Probabili formazioni:

Salernitana (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Maggiore, Coulibaly; Candreva, Dia, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaelers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.