Aspettando la sfida contro l’Atalanta, su Sky Sport si pensa già alla Champions League visto che Paolo Ciarravano, giornalista ed opinionista ha detto la sua sulla sfida europea prossima della squadra di Pioli.

Ciarravano: “Il Milan può sperare ancora”

“Il Milan può vincere contro il Newcastle e sperare di restare in Champions. I bianconeri hanno diverse assenze in zone cruciali del campo, tra cui Tonali per l’appunto. La squadra apparsa contro l’Everton è in grossa difficoltà, con gli inglesi che giocano lunghi e concedono tante palle gol come successo proprio contro il Milan a San Siro. E’ un momento di poca lucidità per il Newcastle, Pioli e squadra possono approfittarne”. Questo quanto detto dal noto opinionista dell’emittente satellitare.