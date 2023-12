Nonostante fosse tornato in gruppo questa settimana, Rafael Leao salterà la trasferta di domani contro l’Atalanta.

Atalanta-Milan, Pioli lascia a casa Leao

Questa è la scelta fatta da Pioli e dallo staff tecnico in vista della sfida di domani considerato che l’allenatore rossonero ha deciso di non rischiare il calciatore portoghese che non sarebbe entrato a partita in corso ma sicuramente disponibile in vista della Champions League. E allora ecco che l’allenatore del Milan si affiderà ai soliti Chukwueze e Pulisic con Giroud al centro dell’attacco. Questo è quanto riportato da TMW.