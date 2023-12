Il Milan si prepara ad affrontare una settimana decisiva che inizierà sabato pomeriggio in casa dell’Atalanta, proseguendo con l’importantissima sfida al Newcastel in Champions League. Per questo Stefano Pioli a bisogno di recuperare qualche pedina fondamentale.

Leao torna ad allenarsi

Proprio in questo senso per i rossoneri, sono arrivate notizie positive. Infatti, come riporta “Sportitalia”, nell’allenamento odierno si è rivisto Rafael Leao. L’attaccante classe ’99 sembra essersi lasciato alle spalle l’infortunio muscolare che lo ha costretto da abbandonare la partita contro il Lecce; infatti, oggi ha svolto parte della seduta in gruppo, per poi svolgere del lavoro personalizzato. Nella giornata di domani verrà valutata la sua situazione e sarà presa una decisione sulla sua convocazione per la gara di Bergamo in programma sabato alle 18.00.