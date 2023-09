Inter, altro turnover a Salerno: fuori Lautaro e Mkhitaryan?

Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, l’Inter vuole reagire in vista dei tanti impegni che avranno in queste settimane, a cominciare dalla gara con la Salernitana. E proprio in vista della partita contro la squadra di Sousa, Simone Inzaghi sta lavorando al turnover, considerato che potrebbe esserci una mini rivoluzione a cominciare dall’attacco.

Salernitana-Inter, tocca ancora a Thuram?

“Il capitano è ormai la cartina di tornasole della squadra: ha guidato una partenza furiosa ed era tirato a lucido fino al derby, al contrario boccheggiava mercoledì sera. L’argentino è patrimonio Unesco in casa Inter e va salvaguardato, magari più di quanto sia stato fatto fino ad oggi. Per questo, dopo averlo schierato titolare in 7 partite su 7 tra Italia ed Europa, Simone Inzaghi pensa sia arrivata il momento di un turno di riposo. La decisione verrà presa tra oggi e domani, giorno della partita contro i granata, ma le indicazioni sono chiare”, questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“La conseguenza è il lancio della coppia Thuram-Sanchez, inedita e tutta da assemblare. Rispetto al gemello argentino, il francese ha avuto più pause. Si è accomodato fuori a San Sebastian e non ha mai giocato 90’ per intero. Il cileno, invece, è ancora una incognita e cerca di ritagliarsi una parte in commedia in questa seconda vita interista. Mai Marcus e Alexis hanno retto da soli l’attacco, ma la fantasia è ormai una necessità per Inzaghi, visto che l’infortunio di Arnautovic ha ridotto all’osso la possibilità di girare le pedine davanti. Anzi, il tecnico studia l’avanzamento strategico di qualche piede buono dalla mediana: più che Mkhitaryan, Simone “vede” Klaassen come jolly e mezzapunta aggiunta. L’ex olandese lavora per diventare un “+1” offensivo e potrebbe essere usato per parte del match già domani all’Arechi”, aggiunge la Rosea.