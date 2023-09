Inter, amore sviscerato per Frattesi | Ora l’esordio in Champions dal 1′?

La ripresa dallo stop per le Nazionali, ha confermato la voglia di essere primi in questo campionato, per l’Inter. La scorsa è stata una settimana tutta da ricordare per il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi. Non solo ha fatto breccia nei cuori dei tifosi interisti, ma ha conquistato tutti gli italiani.

Inter, elogi social e meme virali per Frattesi

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ma che indossa anche la maglia della Nazionale azzurra, sta vivendo davvero un momento di gloria. Prima la doppietta con la maglia dell’Italia, poi il gol nel derby con esplosione di gioia, in un San Siro sold out, il giovane ha fatto scrivere di lui. “La Gazzetta dello Sport” sottolinea: “Il centrocampista con l’argento vivo addosso nel derby è partito per la quarta volta su quattro dalla panchina, ma poi ha fatto saltare il tappo con l’assalto alla baionetta del 5-1. Già prima, però, aveva trovato il modo per entrare dalla porta principale nel cuore dei nuovi tifosi: le 4 dita sventolate in faccia a Krunic, quando ancora il punteggio non era stato arrotondato, hanno entusiasmato il popolo nerazzurro che lo ha riempito di elogi Social e meme virali”.