Frattesi come Totti, zittisce l’avversario e si gode il pokerissimo

Davide Frattesi subito protagonista e nel cuore del progetto Inter

Frattesi si è conquistato in poche settimane il cuore del tifo nerazzurro, il derby ha regalato al tifo interista un calciatore di qualità e col cuore ultras. Ai tifosi non è passato inosservato il gesto del centrocampista ex Sassuolo, Frattesi dopo un contrasto con Krunic zittisce col dito l’avversario e fa il segno 4 con la mano, un pò come fece Totti in un famoso Roma-Juve, simbolo del poker appena rifilato ai cugini rossoneri. Un gesto da ‘ultras’, Frattesi si è preso l’Inter.