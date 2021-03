Inter, pericolo Marsiglia per Arturo Vidal

Arturo Vidal, tanto desiderato da Antonio Conte, è arrivato in nerazzurro e ha conquistato il suo posto partita dopo partita. Non è stato facile inserirsi nell’ambiente, ma ha conquistato tutti e adesso l’Inter non può farne a meno. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e dalla Francia arrivano voci. Intanto il cileno, operatosi al ginocchio, dopo la sosta delle Nazionali tornerà in campo per lo sprint finale con la propria squadra verso lo scudetto.

Arturo Vidal, Sampaoli è determinato: vuole il cileno

L’argentino Jorge Sampaoli è arrivato sulla panchina dell’Olimpique Marsiglia dopo l’addio a di André Villas Boas alcune settimane fa, e il suo pensiero è già verso il futuro. Più precisamente, ai giocatori da portare in organico nella prossima stagione. La Tercera sottolinea che l’ex allenatore cileno ha nel mirino proprio Arturo Vidal, che conosce molto bene, sa quanto può fare in una squadra e il suo prossimo obiettivo è di portarlo in Francia. Il giocatore dell’Inter piace molto a Sampaoli, e il rapporto tra i due è davvero speciale, questa la carta che andrebbe a giocare il tecnico per convincerlo a lasciare l’Inter. Sempre la stessa fonte afferma: “Sampaoli ha contattato Arturo perché lo vuole a Marsiglia. È un’opzione che gli piace, ma resta da sapere cosa succederà all’Inter nella prossima stagione ”. Arturo Vidal, 33 anni, è passato dal Barcellona all’Inter nel 2020, la scadenza del contratto è nel giugno del 2022, bisognerà anche vedere cosa farà l’Inter, se avrà intenzione di rinnovare e a quali condizioni. Il Marsiglia attende e spera in un’intesa con l’ex Blaugrana che in questa stagione ha disputato 30 partite (2 gol, 3 assist).