Stasera si conclude la 26^ giornata con l’Inter che vuole mantenere a distanza le inseguitrici

Dopo le vittorie di Roma, Juventus e soprattutto del Milan a Verona, l’Inter è chiamata a rispondere. La capolista, nel posticipo della 26^ giornata, attende l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una sfida non semplice per la squadra di Antonio Conte che dovrà fornire una prestazione di altissimo livello. Negli ultimi cinque confronti sono stati tre i pareggi e una vittoria per parte. A San Siro, l’Inter ha uno score positivo visto che nelle ultime sette partite contro i bergamaschi ha vinto 5 volte e pareggiato in due occasioni. L’ultima vittoria della Dea risale alla stagione 2013/14 quando l’Atalanta di Colantuono si impose per 1-2 grazie alla doppietta di Giacomo Bonaventura. In quell’occasione, sulla panchina dell’Inter c’era Walter Mazzarri. L’eventuale vittoria da parte della capolista sicuramente potrebbe dare una grande spinta al campionato e mettere ancor di più pressione alle inseguitrici.

Inter-Atalanta: Vidal insidia Eriksen

Entrambi gli allenatori potranno presentare alcune novità di formazione. Antonio Conte confermerà sicuramente la solita difesa; davanti ad Handanovic ci saranno De Vrij, Bastoni e Skriniar. Nel centrocampo a 5, sulle ali spazio a Hakmi e Barella. In mezzo ci saranno gli intoccabili Brozovic e Barella mentre Eriksen potrebbe partire dalla panchina con Vidal che potrebbe quindi giocare dal 1’. In attacco Sanchez insidia Lautaro dopo la doppietta di Parma; uno dei due affiancherà Lukaku.

L’Atalanta anti Inter

L’Atalanta si presenterà con il consueto 3-4-1-2. Gollini in porta, torna Toloi in difesa che sarà affiancato da Romero e Djismiti. Sulle fasce spazio a Maehele e Gosenz mentre a centrocampo si rivede De Roon accanto a Freuler. Davanti Pessina a supporto di Muriel e Zapata ma Pasalic, Ilicic e Malinovskyi scalpitano per una maglia da titolare.