Inter-Atalanta, primo big match del campionato | Le probabili formazioni

Nonostante la chiusura del mercato, prevista per mezzanotte, Inter e Atalanta sono concentrate sulla sfida di questa sera di San Siro, prima grande sfida di stagione, aspettando Lazio-Milan e Juventus-Roma. Tutto confermato per Inzaghi, che lascia in panchina Lautaro Martinez pronto a subentrare, mentre Gasperini visti i malumori di mercato conferma ancora una volta Retegui.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.