Inter controcorrente: contro l’Atalanta Lautaro titolare | Le ultime sulle condizioni dell’argentino

Inter, c’è Lautaro. Potremmo intitolarla così una prima pagina di giornale in vista della sfida tra la squadra di Inzaghi e l’Atalanta. E proprio il tecnico nerazzurro ha pienamente recuperato l’argentino per la sfida di San Siro. “Lautaro è pronto a riprendersi il posto da titolare. L’argentino è in pieno ballottaggio con Taremi, schierato titolare contro il Lecce. Smaltito l’infortunio che l’ha tenuto ai box, il Toro oggi ha svolto quasi tutto l’allenamento coi compagni. Tradotto: pienamente recuperato per venerdì”. Queste le parole riportate da “La Gazzetta dello Sport”.

Inter-Atalanta, tocca a Lautaro

E poi ancora: “Ora dovrà decidere Inzaghi. Lautaro è disponibile, ha smaltito il problema fisico e si candida a giocare titolare contro l’Atalanta nel primo big match della stagione. È un ballottaggio pieno: o lui o Taremi, con il Toro pronto a subentrare a partita in corso. Deciderà l’allenatore dopo la seduta di domani ad Appiano.

Lautaro ha giocato dall’inizio contro il Genoa, poi ha saltato la sfida di San Siro con il Lecce vinta 2-0. L’anno scorso è stato il capocannoniere dell’Inter. Contro la Dea, in ogni caso, il capitano ci sarà”, si legge.