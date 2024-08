Inter, Lautaro Martinez si allena in gruppo | La scelta per l’Atalanta tocca a Inzaghi

Lautaro Martinez si è allenato in gruppo nella giornata di oggi ed è recuperato per la sfida contro l'Atalanta. Ora la scelta spetta a Inzaghi.

Sembrava non esserci la possibilità di vedere Lautaro Martinez dal primo minuto contro l’Atalanta. Adesso però si aprono spiragli per la sua presenza, anche da titolare, per il primo big match di questo campionato che vede l’Inter impegnata tra due giorni contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Inter quasi al completo per la sfida all’Atalanta | Recuperato Lautaro Martinez