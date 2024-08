Inter, fatta per Palacios | Completata la difesa di Inzaghi, giocatore a Milano tra lunedì e martedì

Tomas Palacios è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore classe 2003 infatti sbarcherà a Milano all’inizio della prossima settimana tra lunedì e martedì come riportato da La Gazzetta dello sport, per le visite mediche e la firma. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto l’accordo con l’Independiente Rivadavia per chiudere a 6,5 milioni di euro, senza percentuali sulla futura rivendita. Inter, Palacios ha rifiutato la Bundes e la Premier per vestire nerazzurro

Il giocatore ha già lasciato Rivadavia ed è a Buenos Aires in attesa delle definitive novità sul suo futuro. Negli scorsi giorni aveva respinto offerte dalla Germania e dall’Inghilterra, la sua idea è sempre stata chiara: sin dall’inizio ha voluto soltanto l’Inter. Il club non ha dunque tempo da perdere nel limare gli ultimi dettagli, venerdì sera si chiude la sessione di calciomercato e bisogna organizzare un volo intercontinentale Argentina-Italia per la prossima settimana. Tutto deve essere pronto per accogliere il nuovo colpo nerazzurro.