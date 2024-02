Inter-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida negli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Inter e Atlético Madrid, in programma martedì alle 21 a San Siro. Nerazzurri, secondi nel Gruppo D, hanno chiuso alle spalle del Real Sociedad per differenza reti, pur arrivando a parità di punteggio. Colchoneros, invece, hanno vinto il Gruppo E, davanti alla Lazio. L’unico precedente risale alla Supercoppa Europa 2010; in quella occasione furono i madrileni ad avere la meglio per 2-0, grazie alle reti di Reyes e Aguero. Il match sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Inter-Atlético Madrid, le probabili formazioni: