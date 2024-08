Inter, Barella si opera al naso e non parte per la Nations League

Barella dovrà operarsi al naso in settimana e non partirà per la Nations League. Tornerà in campo dopo la sosta.

Nicolò Barella si dovrà fermare per un breve periodo a causa di un’operazione al naso. Dopo la partita di stasera contro l’Atalanta di stasera, il centrocampista nerazzurro ha deciso di operarsi al naso e non rispondere alla convocazione in Nazionale. Salterà le partite di Nations League contro Francia e Israele.

Inter, barella si opera al naso ma non è nulla di grave | Non partirà con la Nazionale

Barella si opererò lunedì per “liberare“ le vie aeree e rendere più semplice la respirazione, come riporta Gazzetta.it. Si tratta di una piccola operazione di routine per una sinusite reattiva, già programmata e di cui era a conoscenza sia l’Inter che lo staff della Nazionale. Barella sarà perfettamente recuperato per la sfida col Monza al rientro dalla sosta.