Juan Cuadrado, arrivato in estate tra i dubbi dei tifosi nerazzurri per i suoi legami con la Juventus, non è stato molto fortunato nei suoi primi mesi con la maglia dell’Inter. Infatti, a causa del suo infortunio ha giocato pochissimo con la maglia nerazzurra.

Le parole di Biasin sul colombiano

Intervenuto su TV Play, Fabrizio Biasin, ha parlato così di Juan Cuadrado: “Se Cuadrado non darà dimostrazione di essere spendibile sul campo da qua al prossimo mese e mezzo allora l’Inter farà un ragionamento per prendere un sostituto. Se dopo la sosta gli passerà l’infiammazione e riuscirà a ricoprire i compiti che ha pensato l’Inter per lui allora no”.