Juan Cuadrado è ancora alle prese con un problema al tendine. L’Inter a causa di tale problema, non ha potuto contare sul colombiano per quasi tutta la stagione. I nerazzurri hanno dovuto provvedere ad alzare Darmian per far riposare Dumfries e al momento non dispone di altri esterni destri nella propria rosa. Cuadrado comunque sembra che stia venendo fuori dall’infortunio e potrebbe essere presente nella partita contro la Juventus.

Cuadrado | La Rosea sul centrocampista

Cuadrado vorrebbe tanto tornare a giocare il prima possibile, anche, e soprattutto per competere contro la propria ex squadra, la Juve. Questo è quello che è emerso dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Il colombiano spinge e spera di rientrare in gruppo la prossima settimana, così da strappare una convocazione contro la sua ex squadra se l’infiammazione al tendine d’Achille gli darà tregua. Ma più che sul breve periodo, l’Inter e Inzaghi hanno bisogno di risposte a medio-lungo termine. È un ruolo troppo delicato per pensare di non avere una visione prudente: Inzaghi ruota i suoi esterni di centrocampo da una partita all’altra e anche durante gli stessi 90 minuti. Ecco perché non si può escludere un intervento sul mercato di gennaio, in caso di risposte non rassicuranti da Cuadrado”.