Juan Cuadrado tornerà presto a disposizione di Simone Inzaghi. Il colombiano è attualmente impegnato in un programma riabilitativo a causa di un peggioramento dell’infiammazione al tendine d’Achille sinistro e sta lavorando duramente per tornare disponibile in vista della partita contro la Roma, prevista per domenica a San Siro.

Inter, imminente il ritorno di Cuadrado

L’ex Juventus ha fornito un accenno al suo ritorno in campo commentando un post su Instagram di Hakan Calhanoglu: “Sì panita fra un poco balliamo insieme,” ha scritto il giocatore. “Panita preparati. Andiamo papi.” la risposta del centrocampista ex Milan. Il colombiano dovrebbe dunque essere tra i convocati per il match contro la Roma, anche se l’Inter dovrà fare a meno di lui nella partita di domani in Champions League contro il Salisburgo.