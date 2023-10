Ha rimediato i tre punti la Roma, durante il match di oggi contro il Monza, quasi in zona cesarini. A sbloccare il risultato è stato El Shaarawy. Ma non è stata una partita fortunata sotto il punto di vista degli infortuni per i giallorossi.

Roma-Monza, fastidio al polpaccio per Azmoun

Partito da titolare Evan Ndicka, è stato sostituito al minuto 73 per un problema fisico. Infatti secondo quanto riporta il sito laroma24, il difensore centrale, avrebbe accusato un trauma contusivo al piede destro. Ma non è stata l’unica sostituzione in casa Roma per mister Mou. Infatti anche Sardar Azmoun, entrato in campo al 63′ al posto di Andrea Belotti, ha accusato unfastidio al polpaccio destro e sarà valutato nelle prossime ore.