La Roma scende in campo contro il Monza, dopo la sosta delle Nazionali. I giallorossi sono tra le mura amiche e l’importanza di vincere questa partita è tanta, per dare un segnale netto al campionato. Anche la squadra di Palladino vuole i tre punti e spera di ripetersi come contro la Lazio. Nei primi minuti di gioco si vede subito tanta aggressività da entrambe i lati, il pallone scorre veloce e tutti sono molto concentrati. Il gioco rimane un pò impantanato a centrocampo, le squadre non riescono a trovare i spazi giusti per far male. Al minuto 41, il Monza rimane in 10 per l’espulsione di D’Ambrosio che, già ammonito, abbatte Belotti con un duro fallo da dietro. Per la Roma si fa ghiotta l’occasione di vincere la partita ed alza i ritmi di gioco, ma trova davanti a se un grande Di Gregorio che blocca anche la grande occasione allo scadere di Belotti.

El Sharaawy la sblocca

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e le squadre non riescono a trovare i giusti spazi da aggredire. La partite è lenta senza sprazzi di adrenalina, quasi noiosa. Poche occasioni nella seconda frazione di gioco sia da un parte che dall’altra. Ma allo scadere del tempo regolamentare El Sharaawy trova il gol vincente e porta la Roma in vantaggio regalando così la gioia ai tifosi. Il Faraone la butta dentro dopo un rocambolesco rimpallo in mezzo all’aria, che permette così ai giallorossi di portarsi a casa tre punti fondamentali.

Roma-Monza, tabellino e risultato (1-0)

Reti: 90′ El Sharaawy

Ammoniti: D’Ambrosio(M), Machin( M), Cristante(R), Mancini(R), Palladino(R)

Espulsi: D’Ambrosio(M), Mourinho(R)

ROMA: Rui Patricio ; Mancini, Cristante, N’Dicka(Llorente); Karsdorp(Zalewski), Bove(El Sharaawy), Paredes, Aouar, Spinazzola(Kristensen); Lukaku, Belotti(Azmoun). All. Mourinho

MONZA: Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira(Birindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakpoulos(Donati); Machin (Carboni), Colpani(Vignato); Colombo(Mota Carvalho). All. Palladino