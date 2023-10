La Roma è pronta ad affrontare, fra pochi minuto, l’insidioso Monza di Palladino. Tante sorprese per i giallorossi, soprattutto in difesa, dove si rivede Cristante nonostante sia stato recuperato Llorente. Per Mourinho è una partita importantissima e vincere vorrebbe dire dare un segnale importante al campionato. Non arrivano, però, buone notizie dall’infermeria dove l’infortunio di Dybala sembra più grave del previsto.

Roma, Dybala assente contro l’Inter

Dybala non recupera nemmeno per l’Inter. L’argentino sarà out nella sfida di domenica contro i nerazzurri, per il problema al ginocchio. Pesante assenza per Mourinho che dovrà escogitare un piano per colpire la difesa avversaria.