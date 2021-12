Inter Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Conseguita la qualificazione, pure al secondo posto dietro il Real Madrid, l’Inter di Simone Inzaghi vuole riprendere la marcia in campionato che la ha portata al secondo posto, dietro al Milan (e, dato il pareggio dei rossoneri, può esserci l’occasione per un sorpasso). Sarà quasi un testacoda perché a San Siro arriva un Cagliari terz’ultimo e con la necessità di fare punti.

Inter Cagliari, le probabili formazioni

Inter, 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde

Inter Cagliari, i precedenti

Il bilancio dei precedenti è ampiamente in favore dell’Inter: in 41 incontri, infatti, i nerazzurri hanno prevalso in 24 occasioni, con 10 pareggi e 7 affermazioni sarde. La più clamorosa è quella della stagione 14/15 quando, in un pomeriggio di fine settembre, il Cagliari calò un poker alla Scala del calcio con Albin Ekdal gran protagonista con una tripletta. Lo scorso anno terminò con un successo di misura nerazzurro, firmato da Darmian.

Inter Cagliari, dove vederla

La partita, delle 20:45, sarà trasmessa da DAZN