Inter, caso Correa: Marotta in cerca di una destinazione per l’argentino

L’Inter insiste per trovare un posto per Joaquín Correa: a poco più di una settimana dalla fine del mercato, il Tuku è ancora ad Appiano, ma la società continua a lavorare per la sua partenza.

Inter, in arrivo Palacios: problema di lista per la Champions

Al momento, come ribadisce “La Gazzetta dello Sport”, nonostante alcune indagini da parte del club genovese, non è arrivata alcuna offerta ufficiale per l’argentino. Inoltre, l’arrivo di Palacios, però, creerà un problema di roster specifico per la Champions League. Infatti, uno dei due argentini dovrebbe essere escluso. Questa decisione è stata rinviata alla fine del calciomercato, quando lo staff potrà valutare le prestazioni del resto della squadra, sia in attacco che in difesa.