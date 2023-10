L’autentico simbolo dell’Inter, Lautaro Martinez, sta per ottenere un sostanziale miglioramento del suo contratto, come segno di riconoscimento alla sua importanza all’interno del club. Il capitano argentino, che è leader sia sul piano tecnico che motivazionale, ha scelto di abbracciare a pieno il progetto dell’Inter e di estendere il suo contratto, che scadeva a giugno 2026.

Inter, Lautaro Martinez sarà ancora nerazzurro

Secondo quanto riportato oggi da FcInterNews, il club ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’agente di Lautaro, Alejandro Camano: 7 milioni e mezzo netti all’anno fino al 2028, con l’aggiunta di bonus che potrebbero far superare gli 8 milioni. Questa cifra rappresenta un investimento significativo per le finanze dell’Inter, ma viene fatto con grande soddisfazione, considerando che Lautaro è ormai riconosciuto come uno dei migliori giocatori a livello mondiale. L’obiettivo, come riportato da FcInterNews, è siglare l’accordo entro la fine dell’anno.