Inter, Chalanoglu come Milito e Ibrahimovic: l’incredibile record

L’Inter si sta godendo la vittoria netta per 1-5 sul campo del Monza aspettando la partita della Juve in casa contro il Sassuolo martedì sera. Stesso giorno in cui i nerazzurri partiranno per l’Arabia per giocarsi il primo trofeo stagionale. Tra gli artefici della grande stagione nerazzurra c’è sicuramente Hakan Chalanoglu che oltre a essere molto importante in fase di costruzione, ha stabilito un incredibile record.

Il dato che paragona il turco a due attaccanti storici dell’Inter

Come riportato da Opta, Chalanoglu ha segnato 7 gol su rigore quest’anno. Nelle ultime 20 stagioni di Serie A, solo Milito (8 nel 2011/12) e Ibrahimovic (8 nel 2007/08) hanno segnato più tiri dal dischetto in una singola competizione con la maglia nerazzurra.