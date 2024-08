L’Inter continua a monitorare giocatori validi per la sua rosa, cercando di rispettare le linee di Oaktree: giovani talenti sui quali investire. In questo momento i giocatori individuati sono due, la dirigenza sta valutando come muoversi. Si tratta di Gasiorowski e Zézé.

Inter, due idee: Gasiorowski e Zézé

Il 19enne spagnolo e nel mirino nerazzurro da un po’. L’Inter cerca di arrivare a Gasiorowski, anche se l’affare sembra complicarsi, in quanto i nerazzurri erano convinti a pagare i 20 milioni di euro di clausola. Il Valencia avrebbe provato un tentativo di rinnovare in fretta e furia il contratto del difensore in modo da alzare il prezzo della clausola rescissoria.

Il secondo giocatore sulla lista è Nathan Zezé, classe 2005 in forza al Nantes. La dirigenza nerazzurra ha già formulata una proposta dell’Inter per il francese, anche se la richiesta del club è di 30 milioni di euro e c’è il pericolo West Ham, interessato al giocatore. La richiesta dei francesi è alta, motivo che rallenta la trattativa. Mancano 18 giorni alla fine del mercato, il tempo per definire nuove trattative c’è.