Inter, Correa: “Bellissimo l’esordio in neroazzurro. Messi e Ramos gli avversari più forti”

Durante il Matchday program dell’Inter – che questa sera a San Siro affronterà il Parma alle 18:45 – l’attaccante argentino ha rilasciato importanti dichiarazioni su alcune tappe fondamentali della sua carriera.

Correa, un carriera di alti e bassi

Come riportato da FcInterNews, il Tucu ha commentato, il suo viaggio nel mondo del calcio professionistico, ricordando inoltre il tragico infortunio che gli costò la partecipazione – e quindi la vittoria – al mondiale del 2022:”Nella mia carriera ho vissuto momenti belli e altri difficili ma anche gli avvenimenti negativi mi hanno aiutato a crescere. L’infortunio al Mondiale, per esempio, è stato durissimo per me ma mi ha insegnato quanto è importante reagire e guardare avanti. Oggi mi sento più maturo, ho più esperienza come calciatore e come persona anche se so che c’è sempre qualcosa di imparare.”

Tra i tanti ricordi preziosi non può mancare ovviamente l’indimenticabile esordio con L’Inter, in quel occasione infatti il classe ’94 segnò incredibile doppietta: “Mi ricordo che è stato tutto velocissimo, sono arrivato e il giorno dopo dovevamo giocare con il Verona. Sono entrato, ho fatto due gol e abbiamo vinto. È stato un giorno bellissimo.”

Ramos, Messi e la Copa America del 2021

Invece per quanto riguarda le tante sfide e i numerosi avversari affrontati in mezzo al campo, Correa ha affermato: “Ho giocato contro Messi ai tempi del Siviglia, ovviamente non posso non citare lui. Aggiungo anche Sergio Ramos, al Real Madrid era in un momento di forma incredibile ed era molto difficile giocare contro di lui.”

Infine, in merito alla vittoria della Copa America: “È stato un traguardo importantissimo per la nostra Nazionale. Era da tanto tempo che mancava quel trofeo: per me e per tutti i miei compagni è stato molto bello”.