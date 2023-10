Simone Inzaghi sta preparando la sua Inter verso la sfida contro il Torino. Oltre a Cuadrado che è stato costretto a dare ancora forfait per un problema al tendine achilleo sinistro e salterà per certo Torino e Salisburgo, anche Marko Arnautovic è alle prese con il suo infortunio.

L’austriaco punta una partita

L’ex Bologna sta facendo enormi progressi nel recuperare dal suo problema fisico e avrebbe già intravisto una partita per il suo ritorno in campo. Si tratta del match di ritorno di Champions League contro il Salisburgo in programma mercoledì 8 novembre.