È possibile che Mauro Icardi possa tornare all’Inter a gennaio. Il calciatore argentino è attualmente al Galatasaray, ma il suo contratto scade a giugno 2026. Il giocatore ha già espresso la voglia di tornare in Serie A. Il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo centravanti e Icardi sarebbe un’opzione interessante, soprattutto considerando il suo rapporto con il tecnico Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, mission impossible per Icardi

Tuttavia, ci sono anche alcuni ostacoli che potrebbero rendere difficile un ritorno di Icardi all’Inter. Innanzitutto, il club turco potrebbe chiedere una cifra importante per il cartellino del calciatore. In secondo luogo, l’argentino potrebbe chiedere un ingaggio elevato, che potrebbe essere difficile da sostenere per la Beneamata.