Piero Ausilio lancia stoccate a Lukaku e al Milan. Il direttore sportivo dell’Inter si racconta ai microfoni di Il Pertini Radio dopo aver ricevuto la Speciale Spiga d’Oro 2023.

Inter, le parole di Ausilio

Inizio di stagione?

“Positivo, non era facile, tutte le stagioni iniziano con difficoltà. La vera difficoltà è stata iniziare avendo cambiato 12 giocatori, i rischi ci sono quando cambi tanto, pur avendo perso gente come Handanovic e D’Ambrosio. I nuovi si sono calati benissimo nella realtà, con qualche inciampo, ma fanno parte del percorso”.

Chi scelgo tra Thuram e Lukaku?

“La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già 2 anni fa avevamo chiuso l’operazione con lui, poi si fece male a pochi giorni dall’accordo. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società, che ora negano di averlo trattato e invece ci sono state, lui ha scelto l’Inter come l’Inter ha scelto lui”.