Inter, da De Paul a Dzeko: gli obiettivi per la prossima stagione

L’Inter di Antonio Conte e sempre più vicina alla vittoria dello scudetto dopo la vittoria contro l’Hellas Verona di domenica ed adesso è tempo di programmare la prossima stagione per convincere il tecnico, ex Juventus a restare.

Tutto questo, vorrebbe dire che la società nerazzurra dovrebbe fare colpi di valore mondiale, ed ecco che si sta già sondando il terreno. Oltre al portiere, che, come vi abbiamo anticipato ieri potrebbe essere Mattia Silvestri dell’Hellas Verona, pare che gli occhi siano puntati alla ricerca di un terzino mancino, che possa sostituire Ashley Young che sembra non rientrare più nei piani della società. Il nome che va sempre più di foga è quello dell’argentino Tagliafico dell’Ajax, per il quale i Lanceri vorrebbero almeno 15 milioni o dell’ex Roma, Emerson Palmieri del Chelsea. Sarebbe, poi, importante puntare più di una fiche su un centrocampista che possa fare in modo che la squadra faccia quel salto di qualità, con l’argentino Rodrigo De Paul che sembra essere il preferito dell’ex tecnico, tra le altre anche della Nazionale Italiana. Mentre, ultimo profilo, ma non da sottovalutare è quello di un attaccante che possa dare un cambio alla coppia Lukaku-Lautaro, visto che il cileno Sanchez non convince pienamente. Il primo nome in lista è quello del Kun Aguero, che si svincolerà dal Manchester City a fine stagione e sul quale è vivo l’interesse di Barcellona e Juventus. Più defilati il centravanti della Roma Edin Dzeko, che non rientrerebbe nei piani della squadra giallorossa ed Oliver Giroud, centravanti del Chelsea che Conte conosce molto bene visto che lo ha allenato nella sua esperienza a Londra.

Si prevede quindi un’estate caldissima per Marotta, ma Conte, si sa vuole stare sempre sul pezzo, e per restare vuole investimenti della società per vincere sempre e comunque.