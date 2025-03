Inter, senti Arda Guler: "Futuro? Il Real ha un piano per me, ci credo ancora"

“Arda è un giocatore molto importante, il mio fratellino: gli voglio molto bene e tutti lo sanno. Certo che vorrei venisse a giocare da noi”. Calhanoglu aveva aperto così ad uno scenario da sogno: Arda Guler all’Inter. Ma il giocatore turco ha tolto ogni speranza alla chiamata ricevuta dal connazionale.

Inter, Arda Guler chiude ai nerazzurri

Arda Guler non risponde alla chiamata di Calhanoglu. Il gioiellino del Real Madrid e della Nazionale turca gela tutti e spazza via le voci di mercato verso l’Inter. Il giocatore ha così dichiarato: “Futuro? Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non lo otterrò. Se sono felice al Real? Madrid mi ha dato un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che ci riuscirò, ho persino comprato una casa a Madrid. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita”.

Il giocatore conclude così: “Amo i tifosi del Real Madrid e il loro sostegno significa molto per me – ha aggiunto il fantasista turco classe 2005 parlando a Marca – Obiettivi? Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione, e sarà emozionante. Il Madrid lotta sempre per vincere ogni partita e ogni titolo. Personalmente, il mio unico desiderio è giocare ogni partita e aiutare la mia squadra a vincere ogni titolo”. Finita nel baratro ogni speranza di un suo arrivo a Milano e di vederlo giocare con il connazionale Calhanoglu.