Inter, dopo Josep Martinez i nerazzurri puntano a un altro giocatore del Genoa

L’Inter dopo aver preso il suo secondo portiere Josep Martinez, è interessata a un altro giocatore del Genoa: in questo caso è Johan Vasquez difensore con un passato alla Cremonese, ma che nell’ultima stagione in rossoblu ha fornito ottime prestazioni. Il sogno rimane Gudmundsson come riferisce il Corriere dello Sport, ma l’opzione Vasquez sempre del Genoa potrebbe diventare concreta per cercare di rinforzare la difesa.

Inter, Vasquez si sposerebbe bene nella difesa a 3 di Inzaghi

All’Inter manca un difensore come vice Bastoni, e Vasquez potrebbe proprio fare al caso dei nerazzurri e di Simone Inzaghi che avrebbe una valida alternativa da far ruotare in difesa. Il messicano ha sempre giocato in difese a 3 e potrebbe essere perfetto a livello tattico. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e se arriveranno proposte ufficiali.