L’Inter continua a guardarsi intorno sul mercato e si occupa anche di cessioni. L’ultima notizia di mercato di giocatori in uscita arriva dai microfoni di Sky Sport. Secondo Sky Sport il club nerazzurro è vicino a cedere Frattesi al Newcastle.

Inter, Frattesi verso la Premier League

Gli inglesi sono interessati al giocatore, ma avanzano anche le condizioni, anche perché non c’è tanto margine di coprire una spesa così alta. L’Inter chiede 40 milioni di euro per il giocatore romano, i Muppets hanno chiesto obbligo di riscatto a condizioni semplici e chiusura dell’operazione in tempi stretti.

L’Inter potrebbe nascondere una doppia mossa in questa operazione di mercato. I 40 milioni dalla cessione dell’ex Sassuolo potrebbe garantire l’attesissimo mossa in entrata: Ademola Lookman. Anche se i nerazzurri si sono tirati fuori nelle ultime settimane, in questo rush finale di mercato Marotta e Ausilio potrebbero sferrare il colpo vincente. La Dea è sempre stata chiara e rigida nei confronti del giocatore: il prezzo è sui 55 milioni di euro e se non dovessero arrivare offerte congrue Lookman potrebbe restare fuori rosa fino a gennaio o tutta la stagione. L’Inter potrebbe risolvere tutto in questi giorni.