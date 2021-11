Inter, doppio addio in vista: Marotta scova i sostituti

Il taglio dei costi dell’Inter

L’obiettivo principale per l’Inter sul mercato è tagliare i costi il più possibile, una della soluzioni più semplici e accreditate potrebbe essere il taglio del monte ingaggi.

Uno dei giocatori più costosi per la società nerazzurra è Vidal, che nonostante sia stato fortemente voluto da Conte non è riuscito a lasciare il segno.

Il contratto del cileno è in scadenza nel 2023, Calciomercato.com riporta che il giocatore percepirà un totale di 21 milioni – di questi, 3 sono già stati incassati, e dalla stagione in corso è previsto ne riceverà circa 9,5.

L’Inter potrebbe salvarsi da questa spesa esagerata grazie ad una clausola contrattuale e potrebbero decidere, a luglio, di sciogliere unilateralmente il contratto dovendo pagare al giocatore 4 milioni, risparmiandone così 5,5.

Oltre a quello di Vidal, la clausola di cui si è parlato sembra essere presente anche nel contratto di Sanchez e se non si dovesse trovare un altro club a cui vendere il giocatore si potrebbe applicare anche con lui.

Marotta verserebbe quindi anche a Sanchez 4 milioni risparmiandone 3, il suo contratto sarebbe infatti da 7 milioni.

In questo modo l’Inter direbbe addio ai due giocatori, spesso deludenti, risparmiando ben 8,5 milioni.

I sostituti nel mirino dell’Inter

Sembra che i nerazzurri stiano già cercando dei sostituti per il mercato di gennaio, quasi tutti a parametro zero per non gravare eccessivamente a livello economico.

Il nome che circola per sostituire Handanovic è André Onana, che è in scadenza a giugno con l’Ajax. L’accordo con la società sembra già esserci e mancherebbe solo la firma.

In difesa tra i nomi interessanti in scadenza di contratto ci sono Rudiger e Christensen, entrambi più volte accostati all’Inter, ma sembra che l’attenzione sia su Ginter del Monchengladbach. Tuttavia, in difesa molto dipenderà da de Vrij e Skriniar.

A centrocampo Marotta sembra essere proiettato in Bundesliga su Tolisso e Zakaria, in particolare sul secondo e sembra che i nerazzurri potrebbero aggiudicarselo vincendo la concorrenza di Juve e Roma.

Per quanto riguarda l’attacco, un nome che circola è quello di Lorenzo Insigne, che sembra essere un potenziale candidato. Oltre al napoletano, tra i calciatori che interessano all’Inter c’è anche Belotti, che però non rappresenta una priorità e potrebbe arrivare durante l’estate.