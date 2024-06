Inter, Dumfries fra rinnovo e addio: la situazione

L’Inter spera di trattenere Dumfries, che ha dimostrato il suo valore e si è perfettamente integrato nel sistema di gioco di Inzaghi, e farà nuovi tentativi per convincere l’olandese a rinnovare il contratto.

Inter, Dumfries in bilico

Secondo il “Corriere dello Sport”, è chiaro che in mancanza di un accordo, Dumfries si sposterà verso la cessione per far sì che non accada quello che è successo con Skriniar. In questo senso l’Europeo, appena iniziato, può diventare un ottimo supporto. Dumfries infatti ha avuto l’occasione di mettersi in mostra convincendo alcune big, come il Manchester United, a puntare su di lui. Anche il club nerazzurro sarà contento, perché se il contratto non verrà rinnovato i nerazzurri potranno guadagnare dalla sua cessione almeno 25-30 milioni di euro da investire sul mercato.