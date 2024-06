In bilico da mesi il futuro di Danzel Dumfries all’Inter. Con le due parti in difficoltà a trovare l’accordo che sia giusto per tutti, l’Inter si porta avanti in caso di rottura. Nel mirino, per i primi sondaggi, sono finiti due validi sostituti: Matty Cash e Dan Ndoye.

Inter, uno tra Cash e Ndoye per sostituire Dumfries

Non decolla il rinnovo di Dumfries, sempre più vicino all’addio che alla firma. L’Inter continuerà a lavorare per trovare un accordo per il rinnovo, l’intenzione è comunque quella di rinnovare il contratto di Dumfries, aumentando il suo stipendio dagli attuali 2,5 milioni fino a un massimo di 4. Tuttavia, il club non ha intenzione di superare questa cifra e, in caso di rifiuto, Dumfries sarà messo sul mercato. A Viale della Liberazione hanno già i nomi di un possibile sostituto. Nel mirino dello staff del club con alla presidenza Beppe Marotta, si stanno monitorando Matty Cash dell’Aston Villa e Dan Ndoye del Bologna, entrambi i giocatori perfetti per prendere il posto dell’olandese nella rosa.



Si valuta Ndoye, laterale destro del Bologna, attualmente impegnato con la sua Svizzera ad Euro 2024. Ndoye nasce come esterno alto, ma la sua abilità nell’1 contro 1 e la grande gamba di cui è dotato potrebbero renderlo un esterno ideale nel 3-5-2 di Inzaghi, ruolo che sta occupando con la sua nazionale.

Voci insistenti danno un forte interessamento dell’Inter per l’esterno Matty Cash di proprietà dell’Aston Villa. L’Inglese naturalizzato polacco questa stagione si è fatto notare tanto, ed è stato uno dei protagonisti dei Villans, i quali hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League.